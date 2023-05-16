Москвич разогнался на электросамокате и проломил себе череп

В Москве мужчина разогнался на электросамокате, упал и проломил себе череп

В Москве мужчина разогнался на электросамокате, проломил себе череп и попал в больницу. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 15 мая. Москвич решил прокатиться на большой скорости и упал с самоката, травмировав голову.

«Гонщика увезли в городскую клиническую больницу (ГКБ) имени Боткина», — рассказал собеседник телеканала.

Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, а также переломы черепа, носа и челюсти.

Ранее сообщалось, что другой москвич на электросамокате сбил 76-летнего пенсионера. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами.

В октябре 2022 года правительство внесло изменения в правила дорожного движения, ограничив скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности до 25 километров в час. Движение этих средств стало регулироваться специальными дорожными знаками, а пешеходы получили приоритет при одновременном передвижении с электросамокатом.