Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 16 мая 2023Россия

Москвич разогнался на электросамокате и проломил себе череп

В Москве мужчина разогнался на электросамокате, упал и проломил себе череп

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве мужчина разогнался на электросамокате, проломил себе череп и попал в больницу. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 15 мая. Москвич решил прокатиться на большой скорости и упал с самоката, травмировав голову.

«Гонщика увезли в городскую клиническую больницу (ГКБ) имени Боткина», — рассказал собеседник телеканала.

Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, а также переломы черепа, носа и челюсти.

Ранее сообщалось, что другой москвич на электросамокате сбил 76-летнего пенсионера. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами.

В октябре 2022 года правительство внесло изменения в правила дорожного движения, ограничив скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности до 25 километров в час. Движение этих средств стало регулироваться специальными дорожными знаками, а пешеходы получили приоритет при одновременном передвижении с электросамокатом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Глава разведки Украины подтвердил причастность Киева к подрывам россиян
Российский «Теледроид» получит копирующее поведение
Заявивший два месяца назад об уходе из кино Кантемир Балагов вернулся к работе
Возле АЗС в Курской области нашли самодельное взрывное устройство
Доктор Павлова назвала самый опасный вид витаминов
Москвич вместе с сыном избил десятилетнего школьника на детской площадке
Booking.com стал показывать россиянам завышенные цены на отели в Турции
Названы наиболее привлекательные для клещей участки тела
Украинца и россиян задержали за гибель замначальника УМВД Запорожья
Москвич разогнался на электросамокате и проломил себе череп
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.