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18:52, 16 мая 2023Бывший СССР

Жена Зеленского попросила у Южной Кореи средства ПВО

Жена президента Украины Зеленского попросила у Южной Кореи средства ПВО и технологии

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена попросила у главы Южной Кореи Юн Сок Ёля средства противовоздушной обороны (ПВО) и помощь в сфере технологий. О визите в Сеул она написала в своем Telegram-канале.

«Начала визит в Республику Корея для участия в конференции "Азиатское лидерство" со встречи с президентом страны. (...) Сейчас нам нужна еще и помощь технологиями, которыми славится страна», — сообщила Зеленская.

Кроме того, по ее словам, стороны затронули вопрос о поставках средств ПВО, а также техники для разминирования и медицинского оборудования.

Ранее Юн Сок Ёль допустил, что Сеул станет отправлять на Украину оружие, если возникнет серьезная угроза для мирных жителей республики или же будут зафиксированы грубые нарушения военных законов. Как он утверждал, Южная Корея не сможет настаивать только на гуманитарной помощи Киеву.

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Кристина Есикова
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