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11:51, 16 мая 2023Ценности

61-летняя жена Александра Малинина раскрыла секрет моложавой внешности

61-летняя жена певца Александра Малинина Эмма: красиво взрослеть — взрослеть без болезней

Кадр: @doktoremmamalinina

Жена российского певца Александра Малинина Эмма раскрыла поклонникам секрет своей моложавой внешности. На соответствующий вопрос она ответила в комментариях под постом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Под фотографиями с празднования 61-летия подписчики Эммы восхтились ее внешностью и попросили поделиться способами сохранить красоту и молодость. «Не перестаю удивляться, как вы так молодо и естественно выглядите. Посоветуйте пластического хирурга!» — писали они.

В ответ женщина заявила, что никогда не прибегала к пластике. «Залог успеха — правильное питание, режим сна, регулярные занятия спортом и умение управлять стрессом. Красиво взрослеть — взрослеть без болезней», — рассказала она и подчеркнула, что проблема быстрого старения — это в первую очередь вопрос здоровья.

В апреле американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, тоже раскрыла секреты своей молодости. 81-летняя знаменитость придерживается правильного питания и занимается пилатесом три раза в неделю.

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Карина Черных
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61-летняя жена Александра Малинина раскрыла секрет моложавой внешности
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