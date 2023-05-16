Global Times: США похитили Европу для ослабления России через поставки оружия ВСУ

США стремятся повлиять на Европу, чтобы ослабить Россию на фоне конфликта с Украиной. Об этом написал военный эксперт из Китая Сун Чжунпин для Global Times.

Специалист заявил, что США «похитили» Европу для ослабления России. Страны стремятся оказать давление на Москву с помощью поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом турне президента страны Владимира Зеленского по Европе свидетельствует об эскалации конфликта.

«США продолжают наращивать свою военную помощь Украине. Вашингтон также похитил европейские страны для поставки оружия Киеву. Все это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь Штатам использовать украинский вопрос для противодействия России и ее ослабления», — отметил Чжунпин.

Автор статьи добавил, что действия Запада усугубляют украинский кризис. Он призвал США стремиться к мирным переговорам и предложил брать пример с Китая в этом вопросе.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для начала переговоров по Украине. 24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов, среди которых возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.