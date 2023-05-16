Раскрыты причины отказа Зеленскому в выступлении на Евровидении

Глава Минкульта Украины: Зеленскому отказали в речи на Евровидении по политическим мотивам

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил, что лично обращался к организаторам Евровидения с просьбой дать возможность президенту республики Владимиру Зеленскому выступить на мероприятии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Ткаченко, устроители отказали в такой возможности, мотивировав отказ политическими причинами. Он также заявил, что позже организаторы извинились, назвав произошедшее человеческой ошибкой.

Ранее The Times сообщила, что корпорация «Би-би-си» и другие международные вещатели отказались предоставлять Зеленскому возможность выступить с видеообращением в финале «Евровидения».

15 мая 2022 года Зеленский, после победы страны в конкурсе, пообещал, что следующее «Евровидение» пройдет на Украине. Он также заявил, что страна постарается организовать его в Мариуполе. Тем не менее музыкальное состязание 2023 года прошло в Ливерпуле.