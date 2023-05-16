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10:03, 16 мая 2023Наука и техника

В США обеспокоились взрывами смартфонов на борту самолетов

Hot Hardware: смартфоны могут взорваться в самолете из-за неисправной батареи
СюжетВзрывы в США:

Фото: ImYanis / Shutterstock / Fotodom

Американские пилоты и чиновники обеспокоились участившимся случаями взрывов гаджетов на борту самолетов. Об этом сообщает издание Hot Hardware.

Журналисты портала сослались на отчет CBS, согласно которому в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) обратили внимание на частые случаи взрывов и возгораний гаджетов на борту лайнеров. По оценке экспертов, за последние пять лет количество зарегистрированных случаев увеличилось на 42 процента — их общее число составило 5319 инцидентов.

По словам специалистов, смартфоны и прочие устройства могут взорваться или загореться из-за неисправного аккумулятора. Батарея может стать причиной токсичного дыма или опасных осколков, угрожающих непосредственно самолету и пассажирам.

В Министерстве транспорта США (DOT) отметили, что почти 30 процентов всех инцидентов связано с возгоранием литий-ионных аккумуляторов. Журналисты Hot Hardware заявили, что любые батареи рано или поздно выходят из строя. Поэтому специалисты рекомендовали тщательно изучать свои гаджеты перед полетом на предмет повреждения и всегда брать устройства с батареями в качестве ручной клади.

В начале мая специалисты сервиса Electronics Hub рассказали о самых простых и сложных телефонах в обслуживании. Самым простым с точки зрения ремонта оказался Motorola Moto G7, самым сложным — Google Pixel 7.

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Андрей Ставицкий
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