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12:18, 16 мая 2023Россия

Пьяная россиянка прижигала зажигалкой ноги четырехмесячному сыну

«МК Ямал»: жительница Ноябрьска прижигала зажигалкой ноги своему четырехмесячному сыну

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительница Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа прижигала зажигалкой ноги своему четырехмесячному сыну. Об этом рассказал источник «МК Ямал».

По его словам, в декабре 2022 года россиянка напилась и по неизвестной причине начала жечь ребенку ноги. Соседи услышали крики мальчика и решили проверить, что случилось. Увидев младенца, они обратили внимание на ожоги с волдырями на его теле и сразу вызвали скорую помощь.

По словам собеседника издания, женщину лишили родительских прав, а ее сына поместили в детский дом. Он подчеркнул, что мальчику уже нашли приемную семью.

Как сообщил региональный Следственный комитет, суд признал россиянку виновной по уголовной статье об истязании с особой жестокостью и мучениями лица, находящегося в беспомощном состоянии. Женщину приговорили к четырем годам исправительной колонии. Кроме того, с нее взыскали 300 тысяч рублей в пользу ребенка.

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В России дети часто становятся жертвами психического и физического насилия со стороны родителей. В марте сообщалось, что жительница Челябинской области била проводом своего десятилетнего сына и прижигала ему ноги раскаленным утюгом. Женщина свою вину не признала.

Похожий случай произошел в Ростовской области. Там отец в течение семи лет жестоко издевался над сыном из-за плохих оценок в школе. В качестве наказания мужчина обжигал ладони ребенка, держа их над горящей конфоркой, колол ему руки иголками, пытался вырвать ногти плоскогубцами и заставлял есть окурки.

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Константин Лысяков
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