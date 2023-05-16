Стало известно о массовой задержке и отмене рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 16 мая произошла отмена и задержка 20 рейсов

В трех московских аэропортах во вторник, 16 мая, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово отменены вылеты пяти самолетов, десять авиарейсов перенесены. Во Внуково задержано два рейса. В Шереметьево задерживаются вылеты трех лайнеров.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских воздушных судов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в мае сообщалось, что в топ-3 направлений для летнего отдыха в 2023 году вошли Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург. Планы россиян на отпуск раскрыли специалисты сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС. Более того, аналитики выяснили, что большинство опрошенных (65 процентов) планируют отдохнуть летом внутри страны.