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11:18, 16 мая 2023Культура

Меган Фокс рассказала о своем психическом расстройстве

Меган Фокс заявила, что страдает психическим расстройством и никогда не любила свое тело

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Меган Фокс заявила, что страдает психическим расстройством. Об этом она сообщила в интервью, передает ET Online.

Артистка поведала, что ей диагностирована дисморфия тела — заболевание, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела.

«Я никогда не вижу себя на самом деле такой, какой меня видят другие люди. В моей жизни никогда не было момента, когда бы я любила свое тело», — призналась звезда фильма «Тело Дженнифер».

Актриса выразила предположение, что ее «путешествие к любви к себе будет бесконечным». Меган Фокс добавила, что хотела бы, чтобы люди при первой встрече не акцентировали внимание на ее внешних данных: «Я бы хотела, чтобы все заметили мою ауру, потому что у меня радужная аура, и она особенная».

В феврале этого года сообщалось, что артистку и ее жениха, рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly, заметили выходящими из офиса семейного психолога на фоне слухов, что они сталкиваются с «проблемами доверия» в отношениях.

Ранее индийская актриса, победительница конкурса «Мисс мира — 2000» и супруга певца Ника Джонаса Приянка Чопра рассказала, что ее психическое здоровье ухудшилось из-за неудачной пластической операции.

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Анастасия Астахова
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