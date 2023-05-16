США заподозрили гражданина Греции в обходе антироссийских санкций

США заподозрили гражданина Греции в поставках военного оборудования России в обход санкций

США предъявили обвинения гражданину Греции, заподозрив его в поставках России военного оборудования и оборудования двойного назначения в обход санкций. Об этом сообщило во вторник министерство юстиции США.

Подозреваемый Николаос Богониколос был задержан в Париже 9 мая. Как отметили в ведомстве, в настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции в США. В Соединенных Штатах ему предъявлены обвинения в сговоре с целью финансового мошенничества и контрабанде.

Как утверждает прокуратура, Богониколос якобы действовал в качестве подрядчика НАТО, он и связанная с ним компания Aratos Group вели двойные сделки, помогая РФ в «ее военных усилиях и создании оружия следующего поколения». По данным следствия, гражданин Греции осуществлял запрещенные санкциями поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения с 2017 года.

Отмечается, что он якобы вступил в сговор с сетью компаний, действиями которых руководила российская разведка.

Ранее сообщалось, что полиция США арестовала двух россиян, Олега Пацулю и Василия Беседина, подозреваемых в продаже авиазапчастей для российских авиакомпаний в обход санкционного режима против России.

Страны G7 подтвердили планы «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» против РФ и противостоять обходу санкций. Они планируют продолжать совместно мониторить трансграничные трансакции между Россией и другими странами, а также отслеживать цены на нефть.