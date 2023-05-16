Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:11, 16 мая 2023Мир

США заподозрили гражданина Греции в обходе антироссийских санкций

США заподозрили гражданина Греции в поставках военного оборудования России в обход санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

США предъявили обвинения гражданину Греции, заподозрив его в поставках России военного оборудования и оборудования двойного назначения в обход санкций. Об этом сообщило во вторник министерство юстиции США.

Подозреваемый Николаос Богониколос был задержан в Париже 9 мая. Как отметили в ведомстве, в настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции в США. В Соединенных Штатах ему предъявлены обвинения в сговоре с целью финансового мошенничества и контрабанде.

Как утверждает прокуратура, Богониколос якобы действовал в качестве подрядчика НАТО, он и связанная с ним компания Aratos Group вели двойные сделки, помогая РФ в «ее военных усилиях и создании оружия следующего поколения». По данным следствия, гражданин Греции осуществлял запрещенные санкциями поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения с 2017 года.

Отмечается, что он якобы вступил в сговор с сетью компаний, действиями которых руководила российская разведка.

Ранее сообщалось, что полиция США арестовала двух россиян, Олега Пацулю и Василия Беседина, подозреваемых в продаже авиазапчастей для российских авиакомпаний в обход санкционного режима против России.

Страны G7 подтвердили планы «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» против РФ и противостоять обходу санкций. Они планируют продолжать совместно мониторить трансграничные трансакции между Россией и другими странами, а также отслеживать цены на нефть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Россияне все чаще сталкиваются с полицией из-за вещей в цветах флага Украины. Можно ли за это наказывать?
Грузинская авиакомпания призвала прекратить провокации из-за полетов в Россию
США заподозрили гражданина Греции в обходе антироссийских санкций
В Эстонии рассказали об усталости ЕС от Украины
США предоставят дополнительную помощь Тайваню
Психолог объяснила изменившееся отношение женщин к сексу
Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме
США назвали себя привлекательнее Китая
61-летняя супруга Александра Малинина назвала способы «взрослеть красиво»
США заявили о нежелании вести с Китаем холодную войну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.