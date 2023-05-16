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16:39, 16 мая 2023Ценности

Жена Джастина Бибера объяснила страх перед рождением ребенка

Модель Хейли Бибер рассказала, что хочет родить ребенка, но опасается травли в сети

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель Хейли Бибер объяснила страх перед рождением ребенка. Размышлениями на данную тему она поделилась с изданием Sunday Times.

Так, 26-летняя жена певца Джастина Бибера заявила, что хочет завести детей, но опасается травли со стороны хейтеров в сети. «Я постоянно плачу из-за этого. Я так хочу завести детей, но мне очень страшно. Мне достаточно того, что люди говорят о моем муже или моих друзьях. Я не могу даже представить, что мне придется противостоять людям, которые будут говорить что-то о моем ребенке», — отметила манекенщица.

Кроме того, в интервью с журналистами девушка рассказала о причинах, которые заставили ее признаться в перенесенном инфаркте. По ее словам, многие люди высказывали неприятные ей предположения по поводу ее временного отсутствия в соцсетях. «Иногда я просто хочу свернуться калачиком и быть отшельником», — пояснила она.

В декабре 2022 года Хейли Бибер высмеяли в сети за шубу поверх летнего платья. Модель прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем коротком платье черного цвета в сочетании с меховым пальто Saint Laurent и босоножками в тон образа.

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Мария Винар
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