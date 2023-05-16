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15:59, 16 мая 2023Наука и техника

Бронеавтомобиль «Феникс» впервые покажут на «Армии-2023»

«Ремдизель»: импортозамещенный бронеавтомобиль «Феникс» впервые покажут на «Армии-2023»

Фото: пресс-служба «Ремдизеля»

Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949», который получил название «Феникс» после модификации, планируют показать на форуме «Армия-2023». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-разработчика «Ремдизель».

«Среди новинок на форуме "Армия-2023" планируем впервые представить полностью импортозамещенную версию бронеавтомобиля "Тайфун-К53949", получившую имя "Феникс". Корпус новой модификации машины адаптирован к серийному шасси, что позволило снизить ее стоимость и увеличить темпы производства», — сказал собеседник агентства.

В компании пояснили, что адаптация к серийному шасси обусловлена реалиями, которые требуют оперативного оснащения армии простой, но качественной техникой. Раньше для этой версии бронеавтомобиля «Тайфун-К» изготавливали специальное шасси.

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Бронеавтомобиль Тайфун-К53949» предназначен для перевозки личного состава и грузов. Машина отличается повышенной противоминной и баллистической защитой. «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4 развивает скорость до 100 километров в час.

В феврале представитель компании «Ремдизель» сообщил о завершении импортозамещения бронеавтомобиля «Тайфун-К53949». В течение 2023 года этот процесс завершат для всей линейки «Тайфунов».

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Даниил Иринин
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