«Калашников» покажет дрон «Куб-Э» и винтовку Чукавина на выставке в Минске

«Калашников» покажет дрон-камикадзе «Куб-Э» и винтовку Чукавина на выставке MILEX в Минске

Концерн «Калашников» покажет дрон-камикадзе «Куб-Э», изделия боевой экипировки «Ратник» и снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) на международной выставке вооружений MILEX-2023 в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«В экспозиции концерна будет представлена линейка традиционной боевой стрелковой продукции (АК двухсотой серии и изделия "Ратник"), высоко востребованные серийные образцы (СВЧ, ППК-20 и линейка пистолетов Лебедева) и комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ-Э", всего около 20 наименований изделий», — говорится в сообщении.

Как отметил президент концерна Алан Лушников, практически все производимые «Калашниковым» виды вооружений проходят проверку в условиях масштабных боевых действий, а в их конструкцию оперативно вносят изменения.

В апреле конструктор Андрей Чукавин сообщил, что СВЧ допускает модификацию, если на это поступит соответствующий запрос от Минобороны России.

В феврале Алан Лушников рассказал о доработке концерном «Калашников» стрелкового оружия и дронов по результатам специальной военной операции на Украине.