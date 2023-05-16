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06:30, 16 мая 2023Наука и техника

«Калашников» покажет дрон «Куб-Э» и винтовку Чукавина на выставке в Минске

«Калашников» покажет дрон-камикадзе «Куб-Э» и винтовку Чукавина на выставке MILEX в Минске

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Концерн «Калашников» покажет дрон-камикадзе «Куб-Э», изделия боевой экипировки «Ратник» и снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) на международной выставке вооружений MILEX-2023 в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«В экспозиции концерна будет представлена линейка традиционной боевой стрелковой продукции (АК двухсотой серии и изделия "Ратник"), высоко востребованные серийные образцы (СВЧ, ППК-20 и линейка пистолетов Лебедева) и комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ-Э", всего около 20 наименований изделий», — говорится в сообщении.

Как отметил президент концерна Алан Лушников, практически все производимые «Калашниковым» виды вооружений проходят проверку в условиях масштабных боевых действий, а в их конструкцию оперативно вносят изменения.

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В апреле конструктор Андрей Чукавин сообщил, что СВЧ допускает модификацию, если на это поступит соответствующий запрос от Минобороны России.

В феврале Алан Лушников рассказал о доработке концерном «Калашников» стрелкового оружия и дронов по результатам специальной военной операции на Украине.

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Даниил Иринин
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