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10:54, 27 апреля 2023Наука и техника

Создатель допустил модификацию винтовки Чукавина

Конструктор Чукавин: винтовку Чукавина можно модифицировать по запросу Минобороны

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) допускает модификацию, если на это поступит соответствующий запрос от Минобороны России. Об этом ТАСС сообщил создатель СВЧ конструктор Андрей Чукавин.

По его словам, возможно создание компактной модификации винтовки, предназначенной для боев в городских условиях. Чукавин отметил, что в настоящее время в западных странах начали появляться винтовки с укороченным стволом, что приводит к возникновению недостатков — уменьшению начальной скорости пули и снижению бронепробиваемости.

«Нужно спрашивать министерство обороны. Если возникнет потребность в такой модернизации, мы ее можем провести, в том числе путем укорачивания ствола. Однако, повторюсь, необходимо будет искать компромиссное решение между начальной скоростью пули и бронепробиваемостью», — сказал специалист.

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В феврале президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников заявил, что одноименный концерн получил положительные отзывы об использовании снайперской винтовки Чукавина от подразделений, которые принимают участие в СВО.

Тогда же Лушников сообщил, что «Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина, которая прошла государственные испытания.

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Иван Потапов
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