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11:13, 16 мая 2023Россия

В Госдуме опровергли отправку резервистов в зону боевых действий

Глава комитета ГД по обороне Картаполов: резервисты не попадут в зону боевых действий

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Призванные на сборы резервисты не попадут в зону боевых действий. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит «Интерфакс».

Парламентарий напомнил, что подобные военные сборы проводятся ежегодно.

«Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи», — отверг такую возможность Картаполов. Он добавил, что после окончания сборов резервисты вернутся к гражданской жизни.

11 мая президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. В Госдуме пояснили, что сборы направлены на восстановление навыков россиян, ранее служивших в рядах Вооруженных сил России. В нижней палате добавили, что повестки о явке на военные сборы резервистам будут отправлять в бумажном виде.

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Марк Леонов
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