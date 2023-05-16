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11:12, 16 мая 2023Ценности

Сестра Кардашьян показала коляску сына за 391 тысячу рублей

Телезвезда Хлои Кардашьян показала коляску сына бренда Dior за 391 тысячу рублей

Кадр: @khloekardashian

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян похвасталась коляской сына Татума за сотни тысяч рублей. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость прогулялась вместе с девятимесячным сыном и пятилетней дочерью Тру, показав детей на камеру. На размещенных кадрах видно, что мальчик находился в коляску французского бренда Dior синего цвета с монограммой люксовой марки. Известно, что стоимость вещи составляет 4900 долларов (391 тысяча рублей).

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Дочь предпринимательницы позировала в белом костюме, который состоял из футболки и юбки, а также резиновых сапогах на шнуровке. В то же время свой образ сестра Ким Кардашьян поклонникам не продемонстрировала.

В ноябре 2022 года дочь Хлои Кардашьян получила бриллиантовое колье в подарок на четырехлетие. Канадский баскетболист Тристан Томпсон преподнес своему ребенку бриллиантовое колье, стоимость которого не раскрывается. Телезвезда продемонстрировала презент во время съемок нового выпуска реалити.

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Майя Пономаренко
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