Звезда продолжения «Папиных дочек» назвала отличие москвичей

Актриса Вита Корниенко: москвичи отличаются от жителей других городов ритмом жизни

Звезда продолжения сериала «Папины дочки» Вита Корниенко рассказала о главной особенности москвичей. Отличие жителей столицы от людей из других городов актриса назвала в интервью для «Москвич Mag».

По словам Корниенко, жители Москвы больше склонны к спешке. «У москвичей более быстрый ритм жизни — ритм мегаполиса», — рассказала она.

Актриса также выделила недостаток российской столицы и свои нелюбимые места. По ее словам, в мегаполисе слишком часто бывают пробки, а находиться в промзонах неприятно. При этом Корниенко подчеркнула, что Москва — ее любимый город.

В марте стала известна дата премьеры продолжения «Папиных дочек», в котором Корниенко исполнит роль одной из четырех дочерей, Даши Васнецовой. Проект выйдет на экраны осенью 2023 года в эфире телеканала СТС и в онлайн-кинотеатре Start. Сериал будет состоять из 20 серий продолжительностью по 24 минуты.

Ранее в мае звезда «Папиных дочек» Александр Олешко назвал преимущества Москвы перед Парижем и Лондоном. Актер заявил, что в столице России больше качественных ресторанов.