Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:10, 16 мая 2023Среда обитания

Звезда продолжения «Папиных дочек» назвала отличие москвичей

Актриса Вита Корниенко: москвичи отличаются от жителей других городов ритмом жизни

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Звезда продолжения сериала «Папины дочки» Вита Корниенко рассказала о главной особенности москвичей. Отличие жителей столицы от людей из других городов актриса назвала в интервью для «Москвич Mag».

По словам Корниенко, жители Москвы больше склонны к спешке. «У москвичей более быстрый ритм жизни — ритм мегаполиса», — рассказала она.

Актриса также выделила недостаток российской столицы и свои нелюбимые места. По ее словам, в мегаполисе слишком часто бывают пробки, а находиться в промзонах неприятно. При этом Корниенко подчеркнула, что Москва — ее любимый город.

В марте стала известна дата премьеры продолжения «Папиных дочек», в котором Корниенко исполнит роль одной из четырех дочерей, Даши Васнецовой. Проект выйдет на экраны осенью 2023 года в эфире телеканала СТС и в онлайн-кинотеатре Start. Сериал будет состоять из 20 серий продолжительностью по 24 минуты.

Ранее в мае звезда «Папиных дочек» Александр Олешко назвал преимущества Москвы перед Парижем и Лондоном. Актер заявил, что в столице России больше качественных ресторанов.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Ученого РАН арестовали по делу о госизмене. В чем ФСБ обвиняет его?
Раскрыто состояние раненого после покушения главы МВД ЛНР
Стилистка раскрыла россиянкам лучшие способы скрыть седину в любом возрасте
С Meta в России взыскали 4,5 миллиона рублей
Пьяная россиянка прижигала зажигалкой ноги четырехмесячному сыну
Иностранный футболист ЦСКА рассказал о решении переехать в Россию
Раскрыта дата первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси
МИД России обвинил США в политизации вопроса о консульском доступе к Гершковичу
В России пообещали ответить на размещение войск США в Финляндии
Звезда продолжения «Папиных дочек» назвала отличие москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.