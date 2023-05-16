Раскрыты новые процессоры Apple

Bloomberg: Apple начала тестирование процессора M3 Pro для новых MacBook Pro

Компания Apple начала тестирование нового флагманского процессора для высокопроизводительных ноутбуков. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам автора агентства Марка Гурмана, информацию о создании новых чипов он получил из журнала разработчиков App Store. Гурман отметил, что процессор Apple Silicon получит название M3 Pro и будет предназначен для 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro следующего поколения. Оборудование будет работать с macOS 14, анонс которой должен состояться на мероприятии WWDC 2023.

Специалист заметил, что процессор будут производить на основе трехнанометрового техпроцесса TSMC, что обеспечит «значительное повышение производительности и энергоэффективности». При этом точные характеристики чипа не раскрываются. Гурман напомнил, что актуальный процессор M2 Pro имеет 10 ядер, 16-ядерную графическую систему, поддерживает минимум 16 гигабайт оперативной памяти. Вероятно, M3 Pro получит как минимум два дополнительных ядра для ЦП и графического ускорителя.

Также в материале говорится, что Apple еще только предстоит анонсировать процессор M3, которым будут оснащаться базовые модели компьютеров MacBook Air, iMac, Mac mini.

В середине апреля автор Bloomberg Марк Гурман рассказал, что компания Apple представит гарнитуру смешанной реальности будущим летом. Кроме устройства корпорация Тима Кука анонсирует операционную систему xrOS и комплект для разработки программного обеспечения.