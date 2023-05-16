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04:30, 16 мая 2023Наука и техника

Раскрыты новые процессоры Apple

Bloomberg: Apple начала тестирование процессора M3 Pro для новых MacBook Pro

Фото: Carl Heyerdahl / Unsplash

Компания Apple начала тестирование нового флагманского процессора для высокопроизводительных ноутбуков. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам автора агентства Марка Гурмана, информацию о создании новых чипов он получил из журнала разработчиков App Store. Гурман отметил, что процессор Apple Silicon получит название M3 Pro и будет предназначен для 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro следующего поколения. Оборудование будет работать с macOS 14, анонс которой должен состояться на мероприятии WWDC 2023.

Специалист заметил, что процессор будут производить на основе трехнанометрового техпроцесса TSMC, что обеспечит «значительное повышение производительности и энергоэффективности». При этом точные характеристики чипа не раскрываются. Гурман напомнил, что актуальный процессор M2 Pro имеет 10 ядер, 16-ядерную графическую систему, поддерживает минимум 16 гигабайт оперативной памяти. Вероятно, M3 Pro получит как минимум два дополнительных ядра для ЦП и графического ускорителя.

Также в материале говорится, что Apple еще только предстоит анонсировать процессор M3, которым будут оснащаться базовые модели компьютеров MacBook Air, iMac, Mac mini.

В середине апреля автор Bloomberg Марк Гурман рассказал, что компания Apple представит гарнитуру смешанной реальности будущим летом. Кроме устройства корпорация Тима Кука анонсирует операционную систему xrOS и комплект для разработки программного обеспечения.

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Андрей Ставицкий
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