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00:36, 16 мая 2023Мир

Макрон отверг данную ему французами характеристику

Макрон не согласился с характеристикой «презрительный», данной ему французами
СюжетПенсионная реформа:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласен с определением «презрительный» в свой адрес, в чем его чаще всего упрекают граждане страны. Об этом он рассказал в интервью в эфире телеканала TF1.

Как уточнил политик, он часто бывает жестким. «Но презрительным — нет, я не признаю этого. Быть презрительным — значит не слушать людей. Настоящее презрение — это врать людям, а я всегда говорю правду», — отверг Макрон данную ему французами характеристику.

Президент добавил, что продолжает искать контакта с жителями, выезжая в разные регионы, несмотря на протесты, сопровождающие его визиты. «Если бы я и впрямь презирал Францию и французов, я не пытался бы говорить с народом и делать что-то на благо страны», — высказался он.

В марте популярность президента Франции упала до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы.

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Марина Совина
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