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12:15, 16 мая 2023Спорт

Иностранный футболист ЦСКА рассказал о решении переехать в Россию

Чилийский футболист ЦСКА Виктор Мендес назвал решение переехать в Россию правильным

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал, как принял решение перейти в российский клуб. Его слова приводит «Матч ТВ».

Иностранный футболист назвал переезд правильным. «Ваш чемпионат — определенная витрина, тебя знают все тренеры и скауты. В Российской премьер-лиге за моей игрой могут наблюдать лучшие клубы мира, и это очень важно», — посчитал он. Мендес подчеркнул, что выкладывается в играх за армейцев.

Мендес подписал контракт с ЦСКА в июле 2022 года. Соглашение рассчитано на три года с опцией продления. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах во всех турнирах и отметился голевой передачей.

7 марта 2022 года Международная федерация футбола разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке. Кроме того, российские клубы были исключены из розыгрыша еврокубков.

Анастасия Борисова
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