В Пентагоне рассказали о подготовке России к контрнаступлению ВСУ

В Белом доме рассказали о планах РФ закупить у ИРИ больше БПЛА перед контрнаступлением ВСУ

Россия в предверии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы собирается закупить больше боевых беспилотников у Ирана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует Associated Press.

«С августа Иран предоставил России более 400 дронов, в основном типа Shahed», — указал Кирби, добавив, что большую часть из якобы поставленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российская армия уже израсходовала.

По словам чиновника, Россия перед анонсированным наступлением украинцев рассматривает возможность закупки еще более продвинутых и «способных наносить больше урона» беспилотников.

Ранее глава МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Киев до сих пор не предоставил Тегерану доказательства того, что на Украине сбивают ударные беспилотники иранского производства.

Москву и Тегеран неоднократно обвиняли в сотрудничестве по поставкам вооружений в рамках спецоперации. Обе стороны это отрицают. Однако западные СМИ утверждают, что в ходе боевых действий на Украине используют беспилотники иранского производства. Газета The Wall Street Journal также писала, что российские власти планируют создать завод по производству дронов в Елабуге.