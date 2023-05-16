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08:03, 16 мая 2023Россия

В Москве ребенок выпал из окна девятого этажа

В Москве двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа жилого дома

Фото: Unsplash

В Москве ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома. Об этом сообщают «Известия».

По данным телеканала, двухлетний ребенок выпал из окна на улице Рокотова в районе Ясенево. Информации о его состоянии нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа на улице Лазурная в Новой Москве. Ребенок оперся руками на москитную сетку, когда остался без присмотра родителей.

Похожий случай произошел в Подмосковье. Там годовалый ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. В больницу мальчика доставили с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом бедра.

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Анастасия Шейкина
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