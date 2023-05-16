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19:49, 16 мая 2023Забота о себе

Терапевт перечислил опасные методы борьбы с простудой

Терапевт Кондрахин: самолечение медом и травами может существенно навредить организму

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

Народные методы самолечения при простуде могут существенно навредить организму и увеличить время до выздоровления, считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» он перечислил опасные методы борьбы с гриппом и ОРВИ.

По словам Кондрахина, лимоны, имбирь, мед и малиновое варенье, которые традиционно считаются целебными продуктами, на самом деле бесполезны при простуде. «Они никак не влияют на болезнь, а только растягивают процесс реального лечения. Человек считает, что он лечится, а по факту это не так», — сказал врач.

К более опасным вариантам народной медицины Кондрахин отнес лечение различными травяными сборами. Он объяснил, что люди, заваривая травы, надеются уменьшить воспалительный процесс в организме, однако без соответствующего медицинского образования не могут правильно оценить свое состояние и подобрать лечение, поэтому зачастую лишь вредят собственному здоровью.

Человек может не знать, что у него камни в желчном пузыре, которые нельзя выгонять травами, и решит лечить простуду таким способом. Воспалительный процесс он снимет, но ухудшит общее состояние

Андрей Кондрахинврач-терапевт
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Помимо этого, специалист не рекомендовал при высокой температуре растирать больного спиртом. По его словам, такое лечение не принесет никакой пользы, а в некоторых случаях может быть опасным. Например, если у человека есть тромбы в сосудах, они могут оторваться, предупредил Кондрахин.

Ранее дерматолог Татьяна Королева предупредила о смертельно опасных народных методах лечения аллергии. По ее словам некоторые «бабушкины» рецепты вызывают у человека непредсказуемые реакции.

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Екатерина Улитина
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