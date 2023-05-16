Терапевт перечислил опасные методы борьбы с простудой
Народные методы самолечения при простуде могут существенно навредить организму и увеличить время до выздоровления, считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» он перечислил опасные методы борьбы с гриппом и ОРВИ.
По словам Кондрахина, лимоны, имбирь, мед и малиновое варенье, которые традиционно считаются целебными продуктами, на самом деле бесполезны при простуде. «Они никак не влияют на болезнь, а только растягивают процесс реального лечения. Человек считает, что он лечится, а по факту это не так», — сказал врач.
К более опасным вариантам народной медицины Кондрахин отнес лечение различными травяными сборами. Он объяснил, что люди, заваривая травы, надеются уменьшить воспалительный процесс в организме, однако без соответствующего медицинского образования не могут правильно оценить свое состояние и подобрать лечение, поэтому зачастую лишь вредят собственному здоровью.
Человек может не знать, что у него камни в желчном пузыре, которые нельзя выгонять травами, и решит лечить простуду таким способом. Воспалительный процесс он снимет, но ухудшит общее состояние
Помимо этого, специалист не рекомендовал при высокой температуре растирать больного спиртом. По его словам, такое лечение не принесет никакой пользы, а в некоторых случаях может быть опасным. Например, если у человека есть тромбы в сосудах, они могут оторваться, предупредил Кондрахин.
Ранее дерматолог Татьяна Королева предупредила о смертельно опасных народных методах лечения аллергии. По ее словам некоторые «бабушкины» рецепты вызывают у человека непредсказуемые реакции.