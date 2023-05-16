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10:02, 16 мая 2023Моя страна

В российском городе во время ремонта театра нашли письмо с посланием потомкам

Во время ремонта театра в Приморье нашли письмо, написанное в октябре 1998 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Приморье во время ремонта здания Театра молодежи нашли письмо с посланием потомкам, которое было написано в октябре 1998 года. Как уточняет KP.RU, строители нашли замурованную капсулу с письмом в фойе театра в том месте, где раньше на постаменте стоял бюст Владимира Ленина, а затем — макет здания культурного учреждения.

Обращаясь к молодежи 21-го века, авторы письма понадеялись, что юношеский задор, стремление сделать жизнь лучше, взаимопонимание и взаимовыручка станут неотъемлемыми чертами поколения потомков.

«Дорогие друзья, мы верим, что вы будете чисты в мыслях и поступках и приложите все свои силы на благо процветания нашей могучей русской земли. (...) И в этом вы обретете счастье», — цитирует издание текст послания.

Ранее сообщалось, что послание восьмилетней девочки в бутылке нашли в устье реки спустя 10 лет.

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Варвара Кошечкина
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