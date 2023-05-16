Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:48, 16 мая 2023Экономика

Центробанк России призвал открыть закрытую из-за санкций информацию

Глава ЦБ РФ Набиуллина призвала открыть закрытую из-за санкций отчетность компаний

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Компании должны возобновить обнародование информации за исключением небольшого количества данных, чувствительных к санкциям. Об этом на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023» заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

По ее словам, объем закрытой информации нужно обсуждать, это могут быть данные о бенефициарах, в меньшей степени о финансовой составляющей. В последней возможно агрегирование, когда информация будет менее детализирована.

Аналогичный подход регулятор использовал для финансовых организаций, предусмотрев для них постепенный возврат раскрытия данных. В ЦБ ожидают, что этот опыт подтолкнет к аналогичным действиям руководство компаний, подчеркнул позднее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Ранее он говорил, что возврат к открытию данных может случиться после 1 июля.

Правительство разрешило российским компаниям не раскрывать информацию до 1 июля 2023 года в связи с возможностью расширения западных санкций на фоне боевых действий на Украине. Вместе с тем аналитики указывают, что отсутствие статистики оказывает негативное влияние на фондовый рынок и не позволяет адекватно оценивать ситуацию.

Ранее опрос «БКС Мир инвестиций» среди опрошенных 43 компаний, торгующихся на российском рынке акций, показал, что 23 процента не станут раскрывать финансовые результаты в 2023 году, 14 процентов — опубликуют неполную отчетность, а 12 процентов пока не приняли решения на этот счет.

Половина опрошенных готовы по-прежнему раскрывать данные в полном объеме. Самыми закрытыми секторами российской экономики стали черная металлургия, добыча угля, нефтегазовый сектор и финансы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия нанесла мощный удар по Киеву. Почему на Украине атаку назвали исключительной?
Сунак решил реформировать ЕСПЧ
Анонсировано совещание Путина с правительством
Цена на бензин обновила рекорд
Прокурор запросил 18 лет для участника украинского нацбатальона «Айдар» Мурыги
Раскрыты последствия контрнаступления Украины для стран Запада
В ангаре на Южнопортовой улице Москвы произошло возгорание прессованной бумаги
Тело пропавшей четыре дня назад российской студентки нашли в море
Россиянам раскрыли парадокс сушки белья на улице зимой и летом
Стали известны подробности роскошной жизни Блиновской
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.