В России отреагировали на блокировку Венгрией новой помощи Украине

Депутат Чепа назвал блокировку Венгрией многомиллионной помощи Украине взвешенным подходом

Блокировка Венгрией выделения новой многомиллионной помощи Украине со стороны Евросоюза — это показатель взвешенного подхода премьер-министра страны Виктора Орбана. Так прокомментировал действия Будапешта первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Мы продолжаем наблюдать взвешенный подход Орбана, несмотря на колоссальное давление со стороны Запада. Естественно, сейчас страны Евросоюза будут искать все возможные пути для того, чтобы продолжать оказывать давление на Венгрию. И не будут слышать разумные доводы», — заявил Чепа.

Ранее стало известно, что власти Венгрии заблокировали выделение нового раунда многомиллионной помощи Украине со стороны Евросоюза (ЕС). Речь идет о выделении Киеву транша из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, который планировалось выплатить в понедельник, 22 мая. Будапешт потребовал, чтобы в будущем фонд играл «глобальную» роль, а не использовался только для вооружения Украины.

К настоящему моменту на оплату поставок оружия Киеву из Европейского фонда мира было выделено 5,6 миллиарда евро.

В апреле сообщалось, что Совет ЕС утвердил выделение средств на боеприпасы для Украины. Тогда на эти цели было решено направить один миллиард евро.

