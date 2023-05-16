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04:51, 16 мая 2023Мир

В Китае раскритиковали миропорядок по правилам Запада

Постпред КНР в СБ ООН Цзюнь назвал проблематичным миропорядок по правилам Запада

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Постпред КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь высказался о миропорядке, который выстраивают западные страны. Его слова приводит РИА Новости.

Цзюнь раскритиковал миропорядок по правилам Запада и назвал его проблематичным с юридической и практической точек зрения. Он заявил, что не существует оправдания односторонним санкциям США и других стран. Он усомнился, что подобные ограничения признаны международным сообществом.

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Ранее Цзюнь призвал создать условия для начала переговоров по Украине. «Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров», — подчеркнул он.

24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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Марина Совина
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