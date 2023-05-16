В Китае раскритиковали миропорядок по правилам Запада

Постпред КНР в СБ ООН Цзюнь назвал проблематичным миропорядок по правилам Запада

Постпред КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь высказался о миропорядке, который выстраивают западные страны. Его слова приводит РИА Новости.

Цзюнь раскритиковал миропорядок по правилам Запада и назвал его проблематичным с юридической и практической точек зрения. Он заявил, что не существует оправдания односторонним санкциям США и других стран. Он усомнился, что подобные ограничения признаны международным сообществом.

Ранее Цзюнь призвал создать условия для начала переговоров по Украине. «Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров», — подчеркнул он.

24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.