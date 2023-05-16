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18:10, 16 мая 2023Мир

Китай призвал посольства в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины

Kyodo: МИД Китая призвал посольства в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины

Фото: Павел Львов / РИА Новости

МИД Китая призвал иностранные посольства и международные организации в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины и плакатов в поддержку Киева. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на письмо ведомства, отправленное дипмиссиям в Китае.

Министерство просит посольства и международные организации «не использовать стены своих зданий для пропаганды и избегать возникновения конфликтов между государствами». Уточняется, что поддержку Украины таким образом выражают дипмиссии Канады, Германии и Польши.

По данным агентства, европейские дипломаты раскритиковали позицию Китая, заявив, что нет разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений и что они не будут выполнять данное требование.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь анонсировал поездку спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Европу. Он посетит Россию, Украину, Польшу, Францию и Германию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон.

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Семен Александров
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