Китай призвал посольства в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины

Kyodo: МИД Китая призвал посольства в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины

МИД Китая призвал иностранные посольства и международные организации в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины и плакатов в поддержку Киева. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на письмо ведомства, отправленное дипмиссиям в Китае.

Министерство просит посольства и международные организации «не использовать стены своих зданий для пропаганды и избегать возникновения конфликтов между государствами». Уточняется, что поддержку Украины таким образом выражают дипмиссии Канады, Германии и Польши.

По данным агентства, европейские дипломаты раскритиковали позицию Китая, заявив, что нет разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений и что они не будут выполнять данное требование.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь анонсировал поездку спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Европу. Он посетит Россию, Украину, Польшу, Францию и Германию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон.