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13:43, 16 мая 2023Силовые структуры

Против блогерши Митрошиной начали проверку по статье об отмывании денег

В отношении блогерши Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денег

Фото: @alexandramitroshina

В отношении блогерши Александры Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денежных средств. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

При этом вскоре дело о неуплате налогов может быть прекращено.

Ранее Митрошина, обвиняемая в неуплате налогов, частично признала вину и сообщила, что 2 мая полностью погасила долг. По словам Митрошиной, налоговая проверка в отношении нее началась 20 апреля 2022 года. Она отметила, что оплатила большую часть основного долга по налогам практически сразу после возбуждения уголовного дела. «Вчера я погасила полностью основную сумму долга», — сообщила она.

Следственный комитет России (СКР) в марте возбудил в отношении Александры Митрошиной уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

После поступления денег на расчетный счет блогерша переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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