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05:50, 16 мая 2023Забота о себе

Эндокринолог перечислила главные причины ожирения среди россиян

Эндокринолог Шабельникова назвала малоподвижный образ жизни главной причиной ожирения

Фото: Unsplash.com

Главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова перечислила главные причины ожирения среди россиян. Ее слова приводит портал NGS.ru.

По словам специалиста, с этой проблемой сталкиваются люди по всему миру, однако в России количество людей увеличивается в ускоренном темпе. Кроме того, лишь малое число обращается за помощью к врачам, поэтому многие не попадают в официальную статистику.

Шабельникова назвала главными причинами набора лишнего веса малоподвижный образ жизни и переедание, а не «плохую генетику», которой пациенты склонны оправдывать избыточную массу тела.

«Но передаваться может только генетическая предрасположенность, а чтобы она реализовалась, должны быть соответствующие условия жизни и привычки: переедание, нежелание двигаться», — подчеркнула специалист.

Эндокринолог напомнила, что ожирение увеличивает риски артериальной гипертензии, ранней сердечной недостаточности, сахарного диабета и опухолей, в первую очередь рака толстого кишечника.

Ранее женщин за 40 предупредили об опасном мужском типе ожирения. Гинеколог Наталья Боженко рассказала, что отложение абдоминального жира ведет к болезням сердца.

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Марина Совина
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