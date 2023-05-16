Эндокринолог перечислила главные причины ожирения среди россиян

Эндокринолог Шабельникова назвала малоподвижный образ жизни главной причиной ожирения

Главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова перечислила главные причины ожирения среди россиян. Ее слова приводит портал NGS.ru.

По словам специалиста, с этой проблемой сталкиваются люди по всему миру, однако в России количество людей увеличивается в ускоренном темпе. Кроме того, лишь малое число обращается за помощью к врачам, поэтому многие не попадают в официальную статистику.

Шабельникова назвала главными причинами набора лишнего веса малоподвижный образ жизни и переедание, а не «плохую генетику», которой пациенты склонны оправдывать избыточную массу тела.

«Но передаваться может только генетическая предрасположенность, а чтобы она реализовалась, должны быть соответствующие условия жизни и привычки: переедание, нежелание двигаться», — подчеркнула специалист.

Эндокринолог напомнила, что ожирение увеличивает риски артериальной гипертензии, ранней сердечной недостаточности, сахарного диабета и опухолей, в первую очередь рака толстого кишечника.

Ранее женщин за 40 предупредили об опасном мужском типе ожирения. Гинеколог Наталья Боженко рассказала, что отложение абдоминального жира ведет к болезням сердца.