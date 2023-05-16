В Кремле прокомментировали доклад о невмешательстве России в выборы в США

Песков: расследование США подтверждает абсурдность обвинений к РФ о вмешательстве в выборы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выводы расследований США о невмешательстве России в американские выборы подтверждают абсурдность подобных обвинений. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал доклад спецпрокурора Джона Дарема, в котором говорится, что ФБР не обладает реальными доказательствами о возможных связях американского экс-президента Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.

«Если вы помните, мы еще тогда самым решительным образом отвергали любые обвинения на этот счет. Это первое. Второе, это не первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом в расследовании приходят к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства со стороны России», — подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что подобные обвинения звучат не в первый раз, поэтому те, кто занимался расследованием, в очередной раз подтвердили абсурдность подобных обвинений в адрес Москвы, неоднократно заявлявшей о невмешательстве в дела Вашингтона.

Ранее Трамп прокомментировал доклад об отсутствии доказательств его связи с Россией на выборах, подчеркнув, что американское общество было обмануто.