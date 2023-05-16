Россиянка продала ребенка бесплодной подруге и попала под следствие

В Ингушетии женщина продала ребенка бесплодной подруге за 400 тысяч рублей

В Ингушетии 30-летняя местная жительница продала ребенка бесплодной 32-летней подруге за 400 тысяч рублей. Об этом во вторник,16 мая, сообщает KP.RU.

По данным издания, во время беременности женщина решила продать младенца семье подруги, которая не могла иметь детей. Для этого она после родов отправилась в город Карабулак, где передала новорожденного сына. Однако о сделке стало известно правоохранительным органам. Теперь роженице предъявляют обвинение по статье о торговле людьми, а ребенком занимаются надзорные органы.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию о растлении восьмилетнего мальчика на борту самолета.