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11:49, 16 мая 2023Россия

Тело мужчины нашли в российской реке

В Уфе в реке Белой нашли тело неизвестного мужчины

Фото: Maykova Galina / Shutterstock / Fotodom

В реке Белая в Уфе нашли тело неизвестного мужчины в одежде. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты, пишет ufa1.ru.

Предположительно, погибшему 50 лет, его тело передали полиции для установления причины смерти. Личность мужчины устанавливается. Известно, что его нашли в пяти метрах от берега.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) России заявили, что по факту случившегося начата проверка, правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Алтайском крае в реке Корболихе обнаружили автомобиль, внутри которого находились трое погибших. Погибшие отдыхали на природе и решили переехать реку на машине. Место проезда оказалось слишком глубоким, автомобиль затонул.

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Анастасия Шейкина
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