Тело мужчины нашли в российской реке

В Уфе в реке Белой нашли тело неизвестного мужчины

В реке Белая в Уфе нашли тело неизвестного мужчины в одежде. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты, пишет ufa1.ru.

Предположительно, погибшему 50 лет, его тело передали полиции для установления причины смерти. Личность мужчины устанавливается. Известно, что его нашли в пяти метрах от берега.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) России заявили, что по факту случившегося начата проверка, правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Алтайском крае в реке Корболихе обнаружили автомобиль, внутри которого находились трое погибших. Погибшие отдыхали на природе и решили переехать реку на машине. Место проезда оказалось слишком глубоким, автомобиль затонул.