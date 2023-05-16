Врач объяснил сложность восстановления Костомарова

Врач Евдокимов заявил, что Костомарову будет сложно восстановить утраченные клетки мозга

Врач остеопат-невролог Александр Евдокимов объяснил сложность восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

«Сейчас технологии позволяют сделать протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний, а вот с головным мозгом ситуация сложнее», — рассказал специалист. Он заявил, что медики не научились восстанавливать и замещать утраченные клетки мозга.

Ранее стало известно, что устанавливать протезы Костомарову планируется в России. Отмечалось, что к операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.