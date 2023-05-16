Рябков заявил о нарушении Договора об обычных вооруженных силах странами Европы

Замглавы МИД Рябков: Москва знает о нарушении ДОВСЕ со стороны стран Восточной Европы

У Москвы есть информация о том, что «некоторые восточноевропейские страны» нарушали положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, цитату приводит ТАСС.

«У нас в последнее время была информация о том, что некоторые восточноевропейские государства впрямую нарушали требования договора», — заявил он, не уточняя, какие именно страны имеет в виду.

До этого Рябков говорил, что Россия не вернется к выполнению ДОВСЕ, поскольку «это противоречит внутренним интересам с точки зрения безопасности».