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05:00, 16 мая 2023Забота о себе

Сексолог назвала психологическую причину низкого либидо

Сексолог Дайан Глейм: секс исчезает из семейной жизни из-за привычки избегать эмоций

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Отказ от секса с партнером, который многие списывают на низкое либидо, в большинстве случаев обусловлен психологическими проблемами, считает сексолог Дайан Глейм. В авторской колонке для Psychology Today она назвала главные причины, по которым секс исчезает из семейной жизни.

По словам Глейм, снижение сексуальной активности неизбежно происходит во всех парах, которые долгое время живут вместе. Плохо влияет на страсть между супругами не только привычка, объяснила сексолог, но также ежедневный стресс из-за различных обязательств: быт, дети, работа, ипотека, забота о родителях и так далее.

По словам Глейм, у пар с сексуальными проблемами есть еще один общий признак — это привычка одного или обоих партнеров избегать интимной близости. «Внешне, кажется, что они избегают секса. Но я бы сказала, что они избегают чего-то внутри себя, своих эмоций. Как только они осознают, что именно заставляет их отказываться, они быстро понимают логику своего поведения и партнера», — сказала сексолог.

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По ее словам, пары могут избегать секса по разным причинам. Например, женщина испытывает боль во время процесса, а мужчина не хочет причинять ей дискомфорт, либо кто-то из партнеров стесняется своего тела и избегает чувства неуверенности в себе и стыда, которые испытывает во время секса. Глейм рекомендовала парам совместно найти настоящие причины сексуальной отстраненности и решить их, а не обвинять друг друга и спорить.

Ранее психотерапевт Питер Садингтон дал простой совет для поддержания страсти в паре. Он посоветовал супругам чаще вспоминать моменты первых свиданий и наряжаться друг для друга.

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Екатерина Улитина
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