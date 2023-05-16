Женщина пристрастилась к загару и показала пораженное опухолью лицо

Австралийка пристрастилась к загару и показала пораженное опухолью лицо

Жительница Австралии показала страшные последствия многолетнего загара. Видео на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

48-летняя Мелисса Льюис рассказала, что в подростковом возрасте пристрастилась к загару и ежедневно находилась под солнцем по несколько часов. По словам героини материала, впоследствии врачи диагностировали у нее три разных вида рака. Выяснилось, что онкологию вызвало частое и длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.

На размещенных кадрах блогерша продемонстрировала пораженное опухолью лицо после прохождения фотодинамической терапии. В ролике видно, что глаза любительницы загара распухли, а ее кожа покрылась красной коркой, которая слазила в некоторых местах. «Последствия рака кожи. Пожалуйста, защищайте лицо от солнца! Хотела бы я получить такой совет 30 лет назад», — заявила женщина в описании к посту.

В марте 2022 года внешность Иванки Трамп после загара раскритиковали в сети. Звезду засняли в пляжном платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. Пользователи обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика: у нее покраснело лицо от долгого пребывания на солнце.