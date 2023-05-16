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22:11, 16 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о массированном ударе по селу в Херсонской области

РИА Новости: ВСУ выпустили 250 снарядов по селу Малокаховка в Херсонской области

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетно-артиллерийский удар в районе села Малокаховка в Каховском районе Херсонской области. За полтора часа было выпущено не менее 250 снарядов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что снаряды были выпущены из установок «Град», гаубиц Д-20, Д-30 и минометов. По словам собеседника агентства, в Малокаховке есть разрушения в жилом секторе.

Ранее обстрелянное фосфорными боеприпасами село Старый Хутор Белгородской области попало на видео. На кадрах виден густой дым, поднимающийся в небо в зоне, подвергшейся обстрелу. Помимо этого, на опубликованных фотографиях видны следы на земле, которые канал идентифицирует как следы фосфора.

Также стало известно, что в Кремле осуждают обстрелы территории России с украинской стороны. Об этом высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что специальная военная операция будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов.

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Екатерина Подвигина
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