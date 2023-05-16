Озвучена новая опасность увлечения анаболическими стероидами спортсменами

Риск болезней сердца сохранился даже спустя годы после окончания приема стероидов

Датские ученые из Копенгагенской университетской больницы озвучили опасность увлечения анаболическими стероидами спортсменами. Выяснилось, что риск сердечных заболеваний сохраняется даже спустя годы после окончания употребления препаратов. Результаты работы представлены на 25-м Европейском конгрессе эндокринологии в Стамбуле, краткий пересказ приводит Medical Xpress.

Известно, что анаболические стероиды, которые некоторые люди вводят для увлечения мышечной массы и повышения спортивных показателей, могут вызывать сердечную недостаточность и депрессию, повышать вероятность инсульта, печеночной и почечной недостаточности. Также они могут вызывать побочные эффекты, например, рост груди у мужчин, выпадение волос, эректильную дисфункцию Кроме того, они способны оказывать негативное воздействие даже спустя множество лет после окончания их приема.

В новом исследовании авторы изучили данные 64 здоровых мужчин из Дании в возрасте от 18 до 50 лет, которые занимались силовыми тренировками. Из них 28 принимали анаболические стероиды, 22 были бывшими потребителями стероидов, а 14 никогда не употребляли эти препараты. У всех испытуемых измерили количество поступающей крови к сердечной мышце во время отдыха и занятий спортом с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Оказалось, что как у бывших, так и у нынешних потребителей стероидов был плохой приток крови к сердцу. Однако люди, которые раньше принимали стероиды, были более склонны к развитию сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто никогда их не употреблял. Это означает, что потребители стероидов подвержены риску сердечных заболеваний даже спустя годы после прекращения употребления, поскольку существенно нарушается кровоток в мельчайших сосудах. При этом предыдущие исследования показывали, что функция сердца восстанавливается до нормального уровня после прекращения приема анаболических стероидов.

Кроме того, был проведен еще один эксперимент с участием 89 потребителей анаболических стероидов, 61 бывшего потребителя стероидов и 30 мужчин, которые никогда раньше не употребляли стероиды. У испытуемых измерили уровень тестостерона в образцах крови. Результаты показали, что люди из второй группы чаще жаловались на ухудшение физического и психического здоровья (усталость, социальные связи и эмоциональное благополучие), несмотря на прекращение приема. Также у них был выявлен более низкий уровень тестостерона.