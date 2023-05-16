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14:58, 16 мая 2023Забота о себе

Россиянам раскрыли парадокс сушки белья на улице зимой и летом

Гигиенист Кривошонок: сушка на морозе избавляет от влажности в доме и убивает микробов

Фото: Megan Lee / Unsplash

Сушка постиранного белья на морозе зимой и на солнечном свете летом отличаются друг от друга, рассказал россиянам старший преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения, санитарный врач-гигиенист Константин Кривошонок. Парадоксы сушки белья на улице он раскрыл в беседе с Life.ru.

По его словам, с точки зрения физики гораздо эффективнее и быстрее сушка белья в мороз, чем в жаркий летний день: чем ниже окружающая температура, тем быстрее процесс испарения влаги из ткани.

Сушка на морозе, продолжил Кривошонок, избавляет от лишней влажности в доме, дарит вещам «аромат свежести» и помогает убивать микробов. «Отрицательные температуры губительны для роста и размножения микробов. При температуре воздуха несколько выше нуля, когда нет сублимации, процесс сушки будет куда более длительным и малоэффективным, в том числе для целей обеззараживания», — объяснил он.

Он также развеял заблуждение, что солнечный свет естественным образом обеззараживает ткань и убивает микробов, грибки и клещей. По словам гигиениста, солнечный свет действительно обеззараживает, но не настолько, тем более в РФ есть регионы с совсем малой инсоляцией. «Можно ли при сушке на улице занести в белье клещей и прочих насекомых? Маловероятно. Если, конечно, не сушить в поле с высокой травой», — добавил врач.

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Перед уличной сушкой он попросил помнить, что в городе и в деревне воздух принципиально отличается. В черте города, обратил внимание Кривошонок, в воздухе много выхлопных газов и химических примесей, потому в городе вещи специалист посоветовал сушить на балконе.

Ранее ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал правила ухода за стиральной и посудомоечной машинами. По его словам, эту технику нужно приводить в порядок регулярно, не надеясь на то, что они якобы моют себя сами.

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Александра Лисица
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