Рядом с местом взрыва «Северного потока» зафиксировали подземные толчки

Толчки зафиксировали у острова Борнхольм, рядом с которым был взорван «Северный поток»

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе датского острова Борнхольм, рядом с которым в сентябре 2022 года был взорван газопровод «Северный поток». Об этом сообщается на сайте геологической службы Дании и Гренландии (GEUS).

По данным специалистов, толчки произошли 13 мая около 16:00 по московскому времени. В GEUS рассматривали вариант, что их источником стало землетрясение или взрыв в Польше, но после анализа эту версию опровергли.

Ученые предполагают, что речь может идти о волнах акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере. Однако точный вывод об источнике мощных волн давления исследователи пока сделать не могут.

В сентябре 2022 года рядом с островом Борнхольм, который принадлежит Дании, были взорваны три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Глава МИД России Сергей Лавров убежден, что за атакой стоят США, при этом ряд западных политиков обвиняют в произошедшем Россию.