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18:10, 16 мая 2023Экономика

Акции турецких банков упали после выборов президента

Reuters: индекс банков Турции BIST Banks упал на 8% после первого тура выборов президента

Фото: Kerem Uze l/ Bloomberg / Getty Images

Во вторник 16 мая, на второй день после президентских выборов фондовый рынок Турции начал восстанавливаться и вырос на 1,8 процента. Однако индекс местных банков BIST Banks, по данным Investing.com, снизился на восемь процентов. За два дня акции потеряли порядка 20 процентов стоимости.

На фоне новостей о готовящемся втором туре выборов контролируемый турецкими властями курс лиры опустился до уровня 19,71 по отношению к доллару и приблизился к рекордному минимуму в 19,8, который был установлен в марте.

Государственные облигации, деноминированные в долларах, со сроком погашения до 2045 года, подешевели до уровня менее 73 центов за номинальный доллар, это минимальный показатель с февраля 2023. Стоимость страхования государственного долга от дефолта подскочила на 18 пунктов за день и на 180 пунктов с предвыборного уровня.

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Рынок падает на фоне ожиданий инвесторов, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжит руководить страной и сохранит свою экономическую политику. Его управление уже сделало Турцию практически недоступной для инвестиций с точки зрения западных управляющих фондов, объяснил Reuters управляющий директор по макростратегии развивающихся рынков в TS Lombard Джон Харрисон. В агентстве кредитных рейтингов Fitch добавили, что политическая и экономическая неопределенность сохранятся, по меньшей мере, до окончания второго тура выборов.

В ходе торгов 12 мая, накануне выборов лира резко упала до отметки в 19,91 лиры за доллар. Впоследствии курс доллара резко скорректировался до уровня в 19,5-19,6 лиры. Эксперты объяснили ослабление турецкой валюты опасениями по поводу результатов выборов президента и дальнейшими попытками властей стабилизировать курс.

После оглашения результатов первого тура курс турецкой лиры и национальный фондовый рынок начали падать. В в начале торгов на Стамбульской бирже индекс крупнейших компаний страны BIST 100 падал на пять процентов. Курс лиры на форексе закрепился на уровне 19,66 лиры за доллар (минус 0,5 процента).

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Вячеслав Агапов
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