Минобороны Швеции: на севере Европы пройдут учения ВВС с участием 14 стран

На севере Европы с 29 мая по 9 июня пройдут учения военно-воздушных сил Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) с участием 14 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Швеции.

Главными организаторами маневров выступают Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия. На Хельсинки возложено руководство учениями и ответственность за их проведение. К тренировкам также присоединятся Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, США, Франция, Чехия и Швейцария.

В учениях примут участие около 120 самолетов и 2,7 тысячи человек. «Цель АСЕ 2023 состоит в том, чтобы пилоты из разных стран и на разных самолетах тренировались в крупных формированиях, где отрабатывались бы тактика и действия в реалистичных условиях угрозы, имитируемых системами ПВО», — отметили в шведском министерстве.

Ранее стало известно, что в Литве пройдут учения военных из 12 стран НАТО «Железный волк 2023-1». В двухнедельных учениях примут участие около 3,5 тысячи военных и шесть сотен единиц техники из Литвы. Речь идет о солдатах из Бельгии, Чехии, Великобритании, США, Канады, Хорватии, Польши, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии.