Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:15, 16 мая 2023Мир

На севере Европы пройдут учения ВВС с участием 14 стран

Минобороны Швеции: на севере Европы пройдут учения ВВС с участием 14 стран
СюжетУчения НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

На севере Европы с 29 мая по 9 июня пройдут учения военно-воздушных сил Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) с участием 14 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Швеции.

Главными организаторами маневров выступают Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия. На Хельсинки возложено руководство учениями и ответственность за их проведение. К тренировкам также присоединятся Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, США, Франция, Чехия и Швейцария.

В учениях примут участие около 120 самолетов и 2,7 тысячи человек. «Цель АСЕ 2023 состоит в том, чтобы пилоты из разных стран и на разных самолетах тренировались в крупных формированиях, где отрабатывались бы тактика и действия в реалистичных условиях угрозы, имитируемых системами ПВО», — отметили в шведском министерстве.

Ранее стало известно, что в Литве пройдут учения военных из 12 стран НАТО «Железный волк 2023-1». В двухнедельных учениях примут участие около 3,5 тысячи военных и шесть сотен единиц техники из Литвы. Речь идет о солдатах из Бельгии, Чехии, Великобритании, США, Канады, Хорватии, Польши, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украина признала причастность своей разведки к покушениям на известных россиян. Кто стал целью нападений?
Украинские власти связывались с Лукашенко через депутата Рады
Терапевт перечислил опасные методы борьбы с простудой
Ударившему мужчину с нашивкой Z россиянину назначили исправительные работы
Полиция США арестовала россиян по подозрению в продаже авиазапчастей
Экономикам Казахстана и Киргизии предсказали рост из-за притока россиян
В ООН отреагировали на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян
Турист убил украинку в Таиланде, оставил рядом с ней пилу и попытался скрыться
Известная актриса развенчала миф об историчности одного из популярных сериалов
«Уралвагонзавод» представит Т-90МС и БМПТ на выставке в Минске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.