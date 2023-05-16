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16:32, 16 мая 2023Наука и техника

Разработчик заявил о возможности использования беспилотного «Урала» в зоне СВО

Глава НПО Дудоров заявил о возможности использования беспилотного грузовика «Урал» в СВО

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Беспилотный грузовик «Урал», который разработали специалисты научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника», можно будет использовать в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров заявил в интервью ТАСС.

«Сейчас он проходит тестирование в условиях реального производства по транспортировке грузов. (...) Ну и, конечно же, все эти технологии в перспективе могут быть использованы в СВО для транспортировки грузов», — сказал Дудоров.

По его словам, использование беспилотного «Урала» позволит компенсировать нехватку персонала при внутрицеховых или внутризаводских гражданских перевозках.

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В апреле источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что используемые Росгвардией бронеавтомобили «Урал» получили дополнительную защиту, разработанную с учетом СВО.

В августе 2022 года прототип беспилотного «Урала» впервые представили на форуме «Армия-2022». Оснащенная техническим зрением машина прошла предварительные испытания.

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Даниил Иринин
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