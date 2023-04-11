Российские бронированные «Уралы» получили дополнительную защиту

ТАСС: российские бронеавтомобили «Урал» получили дополнительную защиту

Бронеавтомобили «Урал», используемые Росгвардией, получили дополнительную защиту, разработанную с учетом специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

Разработкой комплекта бронезащиты для автомобилей «Федерал-42591», созданного на базе «Урал-4320», занималось опытно-конструкторское бюро «Техника». Допсредства включают в себя верхний и нижний козырьки для лобового стекла и защиту бокового остекления, задней стенки и крыши.

«Такой комплект был разработан, причем он полностью крепится с помощью болтов. Комплект изготавливается на заводе, высылается туда [в зону СВО], где два человека в течение двух-трех часов его устанавливают на штатные крепления», — сказал собеседник.

В декабре 2018 года на портале госзакупок появилась информация о покупке Росгвардией бронированных автомобилей «Урал-4320ВВ, предназначенных для выполнения служебно-боевых задач на Северном Кавказе, в том числе в борьбе с терроризмом.