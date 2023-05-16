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15:21, 16 мая 2023Россия

Володин назвал Макрона и Шольца людьми из прошлого

Спикер Госдумы назвал президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Шольца людьми из прошлого

Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал людьми из прошлого нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также украинского лидера Владимира Зеленского. Его комментарий приводит ТАСС.

По мнению председателя нижней палаты российского парламента, всех их ждет Международный уголовный суд.

«Их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане», — сказал Володин в ходе очередного пленарного заседания.

Он допустил, что может застать время, когда европейских политиков проводят на пенсию. Рассуждая о президенте США Джо Байдене, спикер Думы отметил, что тот «просто больной человек».

В апреле Володин предположил, что Байден за более чем полтора года объявил о выдвижении на второй срок в президенты США, чтобы его соратники и спонсоры не разбежались.

До этого Джо Байден официально объявил об участии в выборах 2024 года. В видеообращении, выпущенном его новой предвыборной командой, он назвал своей работой защищать американскую демократию, объяснив переизбрание тем, что сейчас «не время останавливаться» в борьбе «за душу Америки». Действующий вице-президент Штатов Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться в паре с Байденом.

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Анна Щербакова
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