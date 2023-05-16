Королева раскрыла причину отказа Юдашкина в совместной работе

Королева заявила, что модельер Юдашкин советовал ей придерживаться своего стиля в одежде

Эстрадная певица Наташа Королева раскрыла причину отказа российского модельера Валентина Юдашкина в совместной работе. Об этом она рассказала в эфире программы «Сегодня вечером».

По словам исполнительницы, она дружила с покойным дизайнером и всегда восхищалась его работами. Однако сам Юдашкин сотрудничал с артисткой лишь в виде исключения. Так, он советовал Королевой придерживаться своего уникального стиля в одежде.

«Валя мне всегда говорил: "Королева, ты мной сильно не увлекайся, дозируй. Ты девчонка с нашего двора, ты должна быть ближе к народу, потому что песни у тебя народные и ты должна быть народной. Вот иногда можно», — заявила она.

Валентин Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые врачи выявили еще в 2016-м.

Церемония прощания с Юдашкиным состоялась 6 мая в Траурном зале Троекуровского кладбища. Помимо Дмитрия Пескова и Аллы Пугачевой, проститься с модельером также пришли телеведущий Леонид Якубович, юморист Владимир Винокур, певец Олег Газманов и многие другие.