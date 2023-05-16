Депутат бундестага ФРГ Вагенкнехт осудила одержимость Зеленского ростом поставок оружия

Украинский президент Владимир Зеленский буквально одержим ростом поставок оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и идеей создания коалиции, которая могла бы поставить Киеву современные истребители, все эти действия приведут к эскалации конфликта. В таком ключе высказалась депутат бундестага ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

«Я считаю эту одержимость поставками [западного] оружия и коалицией по истребителям, создания которой требует Зеленский … я считаю ее ложным путем. Он не приведет к победоносному миру, поскольку в войне против ядерной державы это невозможно, и поэтому сейчас следует вести переговоры, и я буду рада, когда украинское правительство прекратит блокировать их», — осудила Зеленского депутат.

Она добавила, что «огромными требованиями и увеличением поставок оружия эту войну не прекратить», отметив, что Германия уже потратила на ВСУ 11 миллиардов долларов, которые следовало бы потратить на перевооружение бундесвера.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев хочет получить от западных союзников около 40-50 истребителей F-16. По его словам, такое число истребителей необходимо Киеву, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи «для защиты своего неба», поскольку сейчас украинским военным «нечем остановить» российские самолеты.

4 мая Зеленский заявлял, что перспектива получения Киевом истребителей F-16 является таким же сложным вопросом, как и консолидация европейских стран относительно вступления Украины в Европейский союз и НАТО.