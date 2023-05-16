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13:41, 16 мая 2023Россия

В Подмосковье женщина донесла на питомник растений из-за украинских яблонь

В Подмосковье женщина донесла на питомник растений из-за продажи украинского сорта яблонь

Фото: Bozhin Karaivanov / Unsplash

В Подмосковье женщина донесла на питомник растений из-за продажи украинского сорта яблонь «Слава Победителям». Об этом сообщает «Подъем».

По сведениям издания, жительница Московской области сочла неуместным распространение «антироссийского» сорта растений.

Несколько представителей подмосковных питомников, где продают «победителей», пояснили «Подъему», что оперативники к ним не заходили. По их словам, никто из покупателей недовольства не выказывал. В Егорьевском питомнике Никитенко Александра подчеркнули, что в целом яблоки неплохие, но не слишком популярные.

«Это же название сорта, как поменяешь? Это же не мы придумали. Есть какие-то американские сорта голубики, но если мы сейчас с ними в плохих отношениях, это не значит, что голубику нельзя продавать», — заявили сотрудники питомника. Они допустили, что жительнице Подмосковья нечем заняться, поэтому она и пожаловалась в полицию.

2 мая сообщалось, что в Москве полиция задержала мужчину, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах украинского флага. По словам 39-летнего владельца авто, таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

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Анна Щербакова
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