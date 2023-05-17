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15:06, 17 мая 2023Силовые структуры

Задержание топ-менеджера за вымогательство в Telegram попало на видео

МВД показало видео задержания топ-менеджера за вымогательство в Telegram

МВД России показало видео задержания диджитал-директора российского PR-агентства за вымогательство в мессенджере Telegram. Ролик в среду, 17 мая, публикует ведомство в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как правоохранители заводят мужчину в наручниках в квартиру, где в его присутствии проводят осмотр рабочего места. В ходе обысков найден криптовалютный кошелек, деньги, телефоны, планшеты, сим-карты, в том числе иностранных операторов связи.

По данным МВД России, группа злоумышленников создала сеть Telegram-каналов, в которых рассказывалось об общественно-политической повестке в разных российских регионах. В материалах содержались недостоверные сведения, дискредитирующие региональные власти и крупных бизнесменов. За установку блоков на негатив авторы каналов вымогали деньги.

Илона Палей
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